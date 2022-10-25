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Haberler Gündem İstanbul İSKİ duyurdu: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak! 25 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?

İSKİ duyurdu: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak!

İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Arıza ve bakım sebebiyle planlı su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ tarafından duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklamalarıyla İstanbul'da suların ne zaman geleceği, hangi ilçelerde su kesintisi olacağı belli oldu. İşte 25 Ekim 2022 İstanbul'da su kesintisi olan yerler...

Giriş: 25.10.2022 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ duyurdu: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak! 25 Ekim 2022 İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek, sular kaçta gelecek?

İstanbul'da hemen her gün arıza ve bakım sebebiyle su kesintileri yaşanıyor. Evlerinde su kesintisi yaşayan İstanbullular "Su kesintisi ne zaman sona erecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi duyuruları ile hangi ilçelerde kesinti olacağı belli oldu. İşte 25 Ekim 2022 Salı İSKİ su kesintisi duyuruları...

25 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : BEYOĞLU
Etkilenen Mahalleler : ÖRNEKTEPE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-25 11:59:34.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ESENLER
Etkilenen Mahalleler : TURGUT REİS MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-25 10:58:15.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : AKÇABURGAZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-25 08:57:03.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : ATAKENT MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-25 11:28:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÇATALCA
Etkilenen Mahalleler : ORMANLI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-25 11:13:26.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : İÇERENKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-25 12:15:29.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEYKOZ
Etkilenen Mahalleler : KANLICA MAH,YENİ MAHALLE,ÇUBUKLU MAH,GÖZTEPE MAH,ANADOLU HİSARI MAH,GÖKSU MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-10-25 11:09:22.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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