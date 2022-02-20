İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 20 Şubat Pazar günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor.

20 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

20 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusunun cevabı belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 20 Şubat Pazar 2022 İSKİ su kesintisi...

Arıza Kesinti İlçe : Adalar Etkilenen Mahalleler : Adalar Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.02.2022 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.02.2022 10:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah,Mustafa Kemal Paşa Mah,Hicret Mah,Karaburun Mah,İmrahor Mah,İslambey Mah,Tayakadın Mah,Yeniköy Mah,Balaban Mah,Bolluca Mah,Arnavutköy Merkez Mah,Baklalı Mah,Durusu Mah,Anadolu Mah,Boyalık Mah,Boğazköy İstiklal Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Taşoluk Stt De Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 20.02.2022 11:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Feyzullah Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.02.2022 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.