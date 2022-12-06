İSKİ duyurdu: İstanbul'da 2 ilçede 21 saat su kesintisi!

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve suların saat kaçta geleceği duyuruldu. İSKİ açıklamasına göre; İstanbul'un Beşiktaş ve Sarıyer ilçesinde 21 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte İSKİ su kesintisi duyuruları...
İSTANBUL'DA İKİ İLÇEDE 21 SAAT SU KESİNTİSİ!
İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında ekonomik ömrünü tamamlamış, sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından zorunlu olarak; 06 Aralık 2022 Salı günü 10:00 ile 07 Aralık 2022 Çarşamba günü 07:00 saatleri arasında 21 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.
Su Alamayacak Bölgeler;
Beşiktaş İlçesi: Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.
Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya ve Kireçburnu Mahalleleri.
6 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI