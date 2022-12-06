İSKİ duyurdu: İstanbul'da 2 ilçede 21 saat su kesintisi! 6 Aralık 2022 İstanbul'da sular kaçta ve ne zaman gelecek?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve suların saat kaçta geleceği duyuruldu. İSKİ açıklamasına göre; İstanbul'un Beşiktaş ve Sarıyer ilçesinde 21 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSTANBUL'DA İKİ İLÇEDE 21 SAAT SU KESİNTİSİ!

İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında ekonomik ömrünü tamamlamış, sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından zorunlu olarak; 06 Aralık 2022 Salı günü 10:00 ile 07 Aralık 2022 Çarşamba günü 07:00 saatleri arasında 21 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler;

Beşiktaş İlçesi: Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya ve Kireçburnu Mahalleleri.

6 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : BAKIRKÖY Etkilenen Mahalleler : KARTALTEPE MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-12-06 08:21:05.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BAŞAKŞEHİR Etkilenen Mahalleler : İKİTELLİ OSB Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-12-06 09:47:07.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BEŞİKTAŞ Etkilenen Mahalleler : MECİDİYE MAH,ORTAKÖY MAH,KURUÇEŞME MAH,ARNAVUTKÖY MAH,BEBEK MAH Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI Başlama Tarihi : 2022-12-06 10:01:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : EYÜPSULTAN Etkilenen Mahalleler : RAMİ YENİ MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ Başlama Tarihi : 2022-12-06 09:44:57.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.ÇEKMECE Etkilenen Mahalleler : İSTASYON MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ Başlama Tarihi : 2022-12-06 11:18:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SARIYER Etkilenen Mahalleler : TARABYA MAH,YENİKÖY MAH,İSTİNYE MAH,RUMELİHİSARI MAH,BALTALİMANI MAH,EMİRGAN MAH,KİREÇBURNU MAH Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI Başlama Tarihi : 2022-12-06 10:01:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : MALTEPE Etkilenen Mahalleler : BÜYÜKBAKKALKÖY MAH Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI Başlama Tarihi : 2022-12-06 09:58:01.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SANCAKTEPE Etkilenen Mahalleler : EYÜP SULTAN MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-12-06 11:02:09.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : TUZLA Etkilenen Mahalleler : AKFIRAT MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI Başlama Tarihi : 2022-12-06 09:39:49.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : ÜSKÜDAR Etkilenen Mahalleler : KÜÇÜKSU MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-12-06 10:49:12.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.