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İSKİ duyurdu: İstanbul'da 2 ilçede 21 saat su kesintisi!

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahaller İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'un iki ilçesinde 21 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 6 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi duyuruları

Giriş: 06.12.2022 - 13:08 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ duyurdu: İstanbul'da 2 ilçede 21 saat su kesintisi! 6 Aralık 2022 İstanbul'da sular kaçta ve ne zaman gelecek?

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve suların saat kaçta geleceği duyuruldu. İSKİ açıklamasına göre; İstanbul'un Beşiktaş ve Sarıyer ilçesinde 21 saat su kesintisi meydana gelecek. İşte İSKİ su kesintisi duyuruları...

İSTANBUL'DA İKİ İLÇEDE 21 SAAT SU KESİNTİSİ!

İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında ekonomik ömrünü tamamlamış, sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından zorunlu olarak; 06 Aralık 2022 Salı günü 10:00 ile 07 Aralık 2022 Çarşamba günü 07:00 saatleri arasında 21 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler;

Beşiktaş İlçesi: Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya ve Kireçburnu Mahalleleri.

6 ARALIK 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : BAKIRKÖY
Etkilenen Mahalleler : KARTALTEPE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-06 08:21:05.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : İKİTELLİ OSB
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-06 09:47:07.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BEŞİKTAŞ
Etkilenen Mahalleler : MECİDİYE MAH,ORTAKÖY MAH,KURUÇEŞME MAH,ARNAVUTKÖY MAH,BEBEK MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-12-06 10:01:04.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : EYÜPSULTAN
Etkilenen Mahalleler : RAMİ YENİ MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-12-06 09:44:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.ÇEKMECE
Etkilenen Mahalleler : İSTASYON MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-12-06 11:18:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : TARABYA MAH,YENİKÖY MAH,İSTİNYE MAH,RUMELİHİSARI MAH,BALTALİMANI MAH,EMİRGAN MAH,KİREÇBURNU MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-12-06 10:01:04.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : BÜYÜKBAKKALKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-12-06 09:58:01.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : SANCAKTEPE
Etkilenen Mahalleler : EYÜP SULTAN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-06 11:02:09.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : AKFIRAT MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI DEPLASE ÇALIŞMASI
Başlama Tarihi : 2022-12-06 09:39:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ÜSKÜDAR
Etkilenen Mahalleler : KÜÇÜKSU MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-12-06 10:49:12.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.12.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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