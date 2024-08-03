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        Haberler Bilgi İSKİ duyurdu: 3 Ağustos 2024 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İSKİ duyurdu: 3 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul'da meydana gelecek su kesintileri, kent sakinleri tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul genelinde yaşanacak su kesintilerini, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, "3 Ağustos 2024 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 01:46 Güncelleme: 03.08.2024 - 01:46
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        • 1

          İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Su kesintileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte 3 Ağustos 2024 İSKİ su kesintisi sorgulama ekranı...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        • 3
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