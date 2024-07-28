İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. Peki, "28 Temmuz 2024 Pazar İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...