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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ duyurdu: 28 Temmuz 2024 Pazar İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İSKİ duyurdu: 28 Temmuz 2024 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

        İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle planlı su kesintisi yaşanacak semtler gündemi meşgul etmeye başladı. Su kesintisi yaşan İstanbullular, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. İşte 28 Temmuz 2024 Pazar İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 00:11 Güncelleme: 28.07.2024 - 00:11
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          İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak duyuruluyor. Peki, "28 Temmuz 2024 Pazar İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...

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          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

          İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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