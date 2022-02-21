İSKİ'den açıklama: 21 Şubat su kesintileri

İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası su kesintileri sabah saatlerinden itibaren merak konusu oldu. İstanbullular, İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularını araştırıyor. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da bugün 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. 21 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'da arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler neler sorusu gündemde. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 21 Şubat Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları

21 ŞUBAT İSKİ SON DAKİKA ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.02.2022 08:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Anadolu Mah,Boğazköy İstiklal Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 21.02.2022 08:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Örencik Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 21.02.2022 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI 21 ŞUBAT