İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 13 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 13 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.12.2021 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Yeniköy Mah,Ferahevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.12.2021 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.