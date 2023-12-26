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        Haberler Gündem Çevre İSKİ'den Kavaklıdere'deki "renk değişimi ve koku" şikayetlerine ilişkin açıklama

        İSKİ'den Kavaklıdere'deki "renk değişimi ve koku" şikayetlerine ilişkin açıklama

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yerleşim yerlerine su baskınlarını önlemek amacıyla atık suların Kavaklıdere'ye geçici olarak savaklandığını, tüneldeki bakım-onarım çalışmalarının ardından dereye deşarj işlemine son verileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:52 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:52
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        İSKİ'den Kavaklıdere açıklaması
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        İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında Kavaklıdere'ye atık su girişi olduğu, derenin renginin değiştiği ve dereden yayılan kokunun çevre halkını rahatsız ettiği yönündeki ifadeler hatırlatıldı.

        Beylikdüzü'ndeki atık suların Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bölgenin atık sularını ulaştıran tünelde, son günlerde alınan yoğun yağışlar ve kapasite üzeri çalışmasından dolayı bakım yapma zorunlu hale gelmiştir. Tünel sisteminin havzasındaki yerleşim yerlerine su baskınlarını önlemek amacıyla atık sular Kavaklıdere'ye geçici olarak savaklanmıştır. Tüneldeki bakım-onarım çalışmalarının sona ermesine müteakip dereye deşarj işlemine son verilecektir.''

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