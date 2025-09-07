Baraj doluluk oranlarında son durum: 7 Eylül barajlardaki doluluk oranı nedir?
Yaz ayının kurak geçmesiyle birlikte baraj seviyeleri kritik seviyelere geriledi. Eylül ayında bir hafta geride kalırken yağışlı hava yurt genelini etkisi altına aldı. Sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını olumlu olarak etkiledi. İSKİ 7 Eylül Pazar günü barajların doluluk oranını açıkladı. Peki, "7 Eylül barajlardaki doluluk oranı nedir?" İşte İstanbul baraj doluluk oranları...
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yaz aylarının yurt genelinde kurak geçmesiyle barajlardaki doluluk seviyesi kritik seviyelere getirdi. Yaşanan bu gelişmelerinin ardından barajlardaki doluluk oranını gündeme getirdi. Peki, "7 Eylül 2025 barajlardaki doluluk oranı nedir?" İşte detaylar...
7 EYLÜL 2025 İSKİ BARAJLARI DOLULUK ORANI
İSKİ tarafından paylaşılan son rakamlara göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk ortalaması %37,82 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %32,25
Darlık Barajı: %51,00
Elmalı Barajı: %57,97
Terkos Barajı: %43,27
Alibey Barajı: %22,43
Büyükçekmece Barajı: %39,98
Sazlıdere Barajı: %36,42
Istrancalar Barajı: %22,61
Kazandere Barajı: %16,00
Pabuçdere Barajı: %28,56
