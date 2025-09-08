Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ Baraj doluluk oranı 8 Eylül 2025: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ Baraj doluluk oranı 8 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. Geçtiğimiz hafta sonu bazı bölgelerimize yağmur yağdı. Yaz aylarında azalan kış aylarında ise yağışlara bağlı olarak artan baraj seviyesi merak ediliyor. Peki, 8 Eylül İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2025 - 09:37 Güncelleme: 08.09.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 40 seviyesinin altına görünüyor. Peki, 8 Eylül İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 37,59 oldu

          İSKİ'nin verilerine göre 8 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

          Ömerli: 31,9

          Alibey Barajı yüzde 22.55

        • 3

          Büyükçekmece Barajı yüzde 39.81

          Darlık Barajı yüzde 50.72

          Elmalı Barajı yüzde 57.71

          Istrancalar Barajı yüzde 21.95

          Kazandere Barajı yüzde 15.19

          Pabuçdere Barajı yüzde 28.14

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıklıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz OVP'yi açıklıyor
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Boşanmada 300 gün yasağı AYM gündeminde
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Münih'te 'made in Türkiye' rüzgarı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlik
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Kanlı Ay Tutulması etkisinde haftalık burç yorumları
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Sosyal güvenlikte 26 yılda ne oldu?
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Bizim Çocuklar İspanya'ya mağlup!
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Ödemi vücuttan atmak sandığınızdan daha kolay
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Toprak evin damı çöktü! 2 çocuk öldü
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Miyop riskinizi biliyor musunuz?
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Türkiye'den kanlı ay tutulması manzaraları
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        Tarihteki en ağır yenilgilerden biri!
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Yüksek beklentiye girmememiz gerekiyordu!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        "Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz!"
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        Ali Koç, Mourinho sessizliğini bozdu!
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        İlker Arslan ve Fazlı Ateş tutuklandı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Manifest grubuna soruşturma açıldı
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Filenin Sultanları, dünya ikincisi!
        Habertürk Anasayfa