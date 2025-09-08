İSKİ Baraj doluluk oranı 8 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. Geçtiğimiz hafta sonu bazı bölgelerimize yağmur yağdı. Yaz aylarında azalan kış aylarında ise yağışlara bağlı olarak artan baraj seviyesi merak ediliyor. Peki, 8 Eylül İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 40 seviyesinin altına görünüyor. Peki, 8 Eylül İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 37,59 oldu
İSKİ'nin verilerine göre 8 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: 31,9
Alibey Barajı yüzde 22.55
Büyükçekmece Barajı yüzde 39.81
Darlık Barajı yüzde 50.72
Elmalı Barajı yüzde 57.71
Istrancalar Barajı yüzde 21.95
Kazandere Barajı yüzde 15.19
Pabuçdere Barajı yüzde 28.14
