İSKİ baraj doluluk oranı 7 Ağustos 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da baraj doluluk oranı seviyesi yağan yağmurlarla birlikte yükselişe geçiyor. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki son durumu İSKİ duyuruyor. İSKİ verilerine göre bugün ölçülen ortalama doluluk oranı yüzde 55'in altına düştü. Peki, 7 Ağustos 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. Sıcak geçen hava ve yağışsız günler İstanbul barajlarındaki su seviyesini etkiliyor. Peki 7 Ağustos 2025 İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
7 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İşte 7 Ağustos Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 50,3 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %50,18
Darlık Barajı: %61,68
Elmalı Barajı: %67,6
Terkos Barajı: %54,73
Alibey Barajı: %34,09
Büyükçekmece Barajı: %49,51
Sazlıdere Barajı: %43,11
Istrancalar Barajı: %30,6
Kazandere Barajı: %38,76
Pabuçdere Barajı: %43,79
