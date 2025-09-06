Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 6 EYLÜL 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 6 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul barajlarındaki doluluk oranı güncel olarak duyuruldu. 6 Eylül'de İstanbul'da yağmur yağması barajları olumlu anlamda etkilemesi bekleniyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 5 Eylül'de 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 38,22 oldu. Peki, 6 Eylül 2025 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 06.09.2025 - 09:43 Güncelleme: 06.09.2025 - 09:43
        • 1

          İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar ve diğer barajlara ait doluluk oranlarını her gün kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          6 EYLÜL 2025 İSKİ BARAJLARI DOLULUK ORANI

          İSKİ tarafından paylaşılan en son rakamlara göre, İstanbul'a su sağlayan barajların genel doluluk ortalaması %37,82 olarak ölçüldü.

          ÖMERLİ: 32,82

          DARLIK: 51,35

          ELMALI: 58,28

          TERKOS: 43,6

        • 3

          ALİBEY: 22,66

          BÜYÜKÇEKMECE: 40,32

