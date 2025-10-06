İSKİ baraj doluluk oranı 6 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz hafta yağışların azalmasıyla birlikte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları yüzde 30,32'ye kadar düştüğü tespit edildi. Kente su sağlayan barajlardaki seviye düşmeye devam ediyor. Peki, 6 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
- 1
İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile güncellendi. Ekim ayı itibariyle İstanbul barajlarında su seviyesi düşüşü sürüyor. İşte, 6 Ekim 2025 baraj doluluk oranı
- 2
6 EKİM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Ekim Pazartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 27,28 olarak ölçüldü.
- 3
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 6 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %17,73
Darlık Barajı: %41,74
Elmalı Barajı: %50,47
Terkos Barajı: %33,56
Alibey Barajı: %15,86
Büyükçekmece Barajı: %31,69
Sazlıdere Barajı: %29,85
-