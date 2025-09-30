İSKİ baraj doluluk oranı 30 Eylül 2025: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş devam ediyor. Yağışların yetersiz olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi gerilemeye başladı. Peki 30 Eylül İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranları araştırma konusu olmaya devam ediyor. Eylül ayı içerisinde uzun bir aranın ardından yeniden yağmura kavuşan megakentte barajlardaki su seviyesi ise halen düşmeye devam ediyor. İşte İSKİ güncel baraj doluluk oranları...
30 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 30 Eylül sabahı itibarıyla İstanbul'daki barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 28.82 seviyesinde.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı %20,31
Darlık Barajı %43,42
Elmalı Barajı %50,68
Terkos Barajı %35,41
Alibey Barajı %17,29
Büyükçekmece Barajı %33,03
Sazlıdere Barajı %31,01
Istrancalar Barajı %21,52