İSKİ baraj doluluk oranı 3 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 3 Eylül 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde artan sıcaklıklar barajlardaki su seviyesini de olumsuz etkiledi. İşte baraj doluluk oranı verileri
- 1
Baraj doluluk oranları, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
- 2
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 39,12 oldu.
Ömerli Barajı: %34,09
Darlık Barajı: %51,99
Elmalı Barajı: %58,8
- 3
Terkos Barajı: %44,42
Alibey Barajı: %23,25
Büyükçekmece Barajı: %40,83
Istrancalar Barajı: %29,72
-