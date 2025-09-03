İSKİ baraj doluluk oranı 3 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

Baraj doluluk oranları, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?