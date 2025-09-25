İSKİ baraj doluluk oranı 25 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul barajlarındaki doluluk seviyesi İSKİ tarafından duyuruluyor. Baraj doluluk oranı, bir barajın mevcut su miktarının, toplam kapasitesine oranını gösterir. Peki, 25 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde?
İstanbul'daki baraj doluluk oranı genelde kış aylarında artar, yaz aylarında düşer. Eğer yaz başında oranlar çok düşükse, yaz boyunca su sıkıntısı yaşanma riski doğuyor. En son barajlardaki su seviyesi yüzde 31’in altındaydı. İşte, güncel baraj doluluk oranı
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
İstanbul’daki baraj doluluk oranı yüzde 30,71 oldu
Ömerli Barajı % 22,74
Darlık Barajı % 44,76
Elmalı Barajı % 51,77
Terkos Barajı % 36,98
Alibey Barajı % 18,08
Büyükçekmece Barajı % 34,21
Sazlıdere Barajı % 32,13
Istrancalar Barajı % 20,67