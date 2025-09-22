İSKİ baraj doluluk oranı 22 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre kente temiz su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey gibi barajlardaki son durum merak edildi. Peki, 22 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?