        İSKİ baraj doluluk oranı 22 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 22 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş sürüyor. Barajlardaki toplam su oranı yüzde 25 seviyesinin altında ölçüldü. İşte, 22 Ekim barajlardaki doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 10:36 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:36
        • 1

          İSKİ'nin verilerine göre 21 Ekim itibariyle İstanbul barajlarındaki doluluk oranı verileri açıklandı. İstanbul’un su kaynaklarındaki ciddi düşüş devam ediyor. Peki, 22 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          BARAJ DOLULUK ORANLARI 22 EKİM 2025

          22 Ekim Çarşamba günü itibarıyla İstanbul'un barajlarında doluluk oranları, İSKİ'nin resmi verilerine göre kritik eşikte seyrediyor. Genel doluluk yüzde 23,57 olarak ölçülürken, bu seviye geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10'un üzerinde gerileme gösteriyor.

          Ömerli Barajı: %15,56

          Darlık Barajı: %37,29

          Elmalı Barajı: %49,11

          Terkos Barajı: %28,57

          Alibey Barajı: %12,69

        • 3

          Büyükçekmece Barajı: %28,52

          Sazlıdere Barajı: %26,08

          Istrancalar Barajı: %30,25

