İSKİ baraj doluluk oranı 22 Ağustos 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranları, son günlerde yaşanan yağışlarla beraber gündeme geldi. Bu yıl kış mevsiminde yüzde 60 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranı yeniden kritik seviyelere düşerek alarma vermeye başladı. İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 45'in altına geriledi. İşte, 22 Ağustos 2025 İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ grafiği...
İstanbul barajlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Kurak geçen yaz mevsiminin ardından İstanbul barajları yüzde 45 seviyesinin altına düştü. İşte, güncel İSKİ grafiği ile 22 Ağustos Cuma günü İstanbul'daki barajların doluluk oranı...
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul barajlarındaki doluluk oranları son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor.
İSKİ'nin yayınladığı grafiğe göre 44,08 seviyesinde görüldü.
ÖMERLİ: 41,36
DARLIK: 56,52
ELMALI: 63,48
TERKOS: 49,44
ALİBEY: 27,82
BÜYÜKÇEKMECE: 44,8
SAZLIDERE: 39,84
ISTRANCALAR: 29,52
