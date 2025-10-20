Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 20 Ekim 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 20 Ekim 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da yağışların yetersiz kalmasıyla barajlardaki su seviyesi hızla düşüyor. İSKİ'nin 20 Ekim tarihli güncel verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı yüzde 24 seviyesinin altına geriledi. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2025 - 11:28 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında kritik seviyeler görülürken, uzmanlar su tasarrufu konusunda uyarılarını yapmaya devam ediyor. Peki, 20 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          20 EKİM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere gibi barajlarda toplam su oranı yüzde 24,98 olarak ölçüldü.

        • 3

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İSKİ'nin verilerine göre 20 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

          Kazandere Barajı: %2,24

          Pabuçdere Barajı: %8,3

          Ömerli Barajı: %15,52

          Darlık Barajı: %37,6

          Elmalı Barajı: %49,53

          Terkos Barajı: %28,85

          Alibey Barajı: %13,01

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        Selde sürüklenen çamur kara yolunu birbirine kattı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Trump'tan protestolara tepki
        Trump'tan protestolara tepki
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Danışma Kurulu 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Almanya'da zorunlu askerlik yıllar sonra tekrar gündemde
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        Kargo uçağı pistten çıkıp denize düştü!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Boşandılar
        Boşandılar
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Uzman çavuşu öldürüp otomobilini gasp etti! Polislere ateş açtı!
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        Ücrette işverenin maliyeti artacak
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        KKTC'de seçim sonuçları açıklandı!
        Habertürk Anasayfa