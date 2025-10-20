İSKİ baraj doluluk oranı 20 Ekim 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da yağışların yetersiz kalmasıyla barajlardaki su seviyesi hızla düşüyor. İSKİ'nin 20 Ekim tarihli güncel verilerine göre İstanbul'da doluluk oranı yüzde 24 seviyesinin altına geriledi. İşte, güncel baraj doluluk oranı
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında kritik seviyeler görülürken, uzmanlar su tasarrufu konusunda uyarılarını yapmaya devam ediyor. Peki, 20 Ekim İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
20 EKİM İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere gibi barajlarda toplam su oranı yüzde 24,98 olarak ölçüldü.
İSKİ'nin verilerine göre 20 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Kazandere Barajı: %2,24
Pabuçdere Barajı: %8,3
Ömerli Barajı: %15,52
Darlık Barajı: %37,6
Elmalı Barajı: %49,53
Terkos Barajı: %28,85
Alibey Barajı: %13,01
