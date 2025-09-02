İSKİ baraj doluluk oranı 2 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. İSKİ tarafından güncel baraj doluluk oranı yüzdelik orana göre duyuruluyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasına bağlı olarak barajlar değişkenlik gösterebiliyor. Peki, 2 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
- 1
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. Peki, İstanbul'da hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
- 2
İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
2 Eylül İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 39.54 oldu.
Ömerli Barajı: %35,31
Darlık Barajı: %52,71
Elmalı Barajı: %59,43
Terkos Barajı: %45,08
Alibey Barajı: %24,03
- 3
Büyükçekmece Barajı: %41,52
Istrancalar Barajı: %32,91
Kazandere Barajı: %19,37
Pabuçdere Barajı: %30,91
Sazlıdere Barajı: %37,68
-