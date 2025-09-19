Habertürk
        İSKİ baraj doluluk oranı 19 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 19 Eylül 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı güncelleniyor. Yağışsız geçen yaz ayları ile beraber Türkiye genelinde su alarmı söz konusu. Peki, 19 Eylül baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 19.09.2025 - 09:31 Güncelleme: 19.09.2025 - 09:32
          İSKİ baraj doluluk oranı açıklandı. Yurt genelinde birçok baraj kururken İstanbul barajlarında kritik seviyenin altına inen barajlarda yer alıyor. İşte, 19 Eylül 2025 baraj doluluk oranı

          BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

          19 Eylül'de İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,09 olarak ölçüldü.

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:

          Ömerli Barajı: %26,41

          Darlık Barajı: %46,99

          Elmalı Barajı: %55

          Terkos Barajı: %39,69

          Alibey Barajı: %20,09

