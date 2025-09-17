İSKİ baraj doluluk oranı 17 Eylül 2025: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. Özellikle son dönemdeki sıcaklıkların etkisiyle barajlardaki su seviyelerinde düşüş gözlemleniyor. İşte 17 Eylül İSKİ baraj doluluk oranında son durum
İSKİ güncel baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul baraj doluluk seviyeleri geride bıraktığımız hafta yüzde 40 seviyesinin altındaydı. Yeni haftaya girmemizle birlikte güncel baraj doluluk oranı merak ediliyor. Peki, 17 Eylül 2025 İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
17 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
17 Eylül'de İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 33,9 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %27,55
Darlık Barajı: %47,75
Elmalı Barajı: %55,68
Terkos Barajı: %40,17
Alibey Barajı: %20,65
Büyükçekmece Barajı: %37,08
Sazlıdere Barajı: %34,28
Istrancalar Barajı: %18,84
Kazandere Barajı: %8,41
Pabuçdere Barajı: %24,1
