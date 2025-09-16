İSKİ baraj doluluk oranı 16 Eylül 2025: Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranı duyuruldu. Bazı aylarda yağışların beklenenden daha az yağmasıyla birlikte, İstanbul gibi popülasyonu yüksek olan büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İşte 16 Eylül 2025 baraj doluluk oranı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 16 Eylül Salı tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Peki, baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
16 EYLÜL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı.
İstanbul'da genel baraj doluluk oranı yüzde 34,27 seviyesinde.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı şu şekilde:
Ömerli Barajı: %27,55
Darlık Barajı: %47,75
Elmalı Barajı: %55,68
Terkos Barajı: %40,17
Alibey Barajı: %20,65
Büyükçekmece Barajı: %37,08
Sazlıdere Barajı: %34,28
Istrancalar Barajı: %18,84
Kazandere Barajı: %8,41
Pabuçdere Barajı: %24,1
