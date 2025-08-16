İSKİ baraj doluluk oranı 16 Ağustos 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı 16 Ağustos Cumartesi yani bugün en çok sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 46 seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?