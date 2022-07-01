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İSKİ açıkladı: 1 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile belli oldu. İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nda bakım ve arıza sebebiyle yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İSKİ, İstanbul'da suların ne zaman geleceğini duyurdu. İşte 1 Temmuz Cuma İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi duyuruları...

01.07.2022 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları! İSKİ açıkladı: 1 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce paylaşılan İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler ve sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İSKİ arıza duyurusuna göre bugün İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 1 Temmuz Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

1 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2022 11:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Selahaddin Eyyubi Mah,Orhan Gazi Mah,Koza Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2022 11:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Girne Mah,Aydınevler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2022 11:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 01.07.2022 07:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Büyük Çavuşlu Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.07.2022 10:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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