İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları! İSKİ açıkladı: 1 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce paylaşılan İstanbul su kesintisi duyuruları İstanbulluların gündeminde yer alıyor. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler ve sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İSKİ arıza duyurusuna göre bugün İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 1 Temmuz Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

1 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2022 11:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Selahaddin Eyyubi Mah,Orhan Gazi Mah,Koza Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2022 11:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Girne Mah,Aydınevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2022 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 01.07.2022 07:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Büyük Çavuşlu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.07.2022 10:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.