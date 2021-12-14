İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 14 Aralık 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 14 Aralık 2021 İSKİ su kesintisi

14 ARALIK İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Göktürk Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.12.2021 10:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.12.2021 11:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 14.12.2021 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.12.2021 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 14.12.2021 10:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 14.12.2021 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.12.2021 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.