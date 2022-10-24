İSKİ açıkladı: İstanbul'da üç ilçede su kesintisi! 24 Ekim 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler duyuruldu. İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda yaşanacak su kesintileri belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama göre; Büyükçekmece, Silivri ve Beykoz'da su kesintisi olacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

24 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : B.ÇEKMECE Etkilenen Mahalleler : CUMHURİYET MAH,ATATÜRK MAH Açıklama : İDAREMIZ DIŞI YAPI INŞAATI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-24 10:35:53.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : SİLİVRİ Etkilenen Mahalleler : SELİMPAŞA MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-24 09:32:32.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : BEYKOZ Etkilenen Mahalleler : RÜZGARLIBAHÇE MAH Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI Başlama Tarihi : 2022-10-24 09:38:04.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.