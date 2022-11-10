İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. Bugün evlerinde su kesintisi olan İstanbulların suların ne zaman, saat kaçta geleceğini sorguluyor. İşte 10 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

10 KASIM 2022 İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI