İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek? 10 Haziran İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 10 Haziran Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

10 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacıahmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 13:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 12:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 11:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 13:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 13:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.06.2022 13:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.