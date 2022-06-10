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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek? 10 Haziran İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler İSKİ arıza su kesintisi duyuruları ile belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da suların ne zaman geleceğini duyurdu. İSKİ arıza duyurusuna göre bugün İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte 10 Haziran Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

10.06.2022 - 13:59 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular saat kaçta, ne zaman gelecek? 10 Haziran İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında meydana gelecek su kesintileri İstanbulluların gündeminde. Peki, İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İstanbul'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte 10 Haziran Cuma İSKİ su kesintisi duyuruları...

10 HAZİRAN İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacıahmet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.06.2022 13:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.06.2022 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Soğanlık Yeni Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.06.2022 12:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : İdealtepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.06.2022 11:37
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.06.2022 13:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.06.2022 13:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Eskişehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.06.2022 13:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.6.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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