İstanbul'da su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler İstanbulluların gündeminde yer alıyor. Su kesintisi ihtimaline göre önlem almak isteyen vatandaşlarımız "İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler nereler?" sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek? 4 Ağustos 2022 Perşembe İSKİ su kesintisi duyuruları...

4 AĞUSTOS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI