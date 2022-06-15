İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurularına göre İstanbul Avrupa yakası ve Anadolu yakasında meydana gelecek su kesintileri paylaşılıyor. İşte, 15 Haziran Çarşamba güncel İSKİ su kesintisi duyuru listesi...

15 HAZİRAN BARAJ DOLULUK ORANI

15 Haziran Çarşamba İSKİ ortalama baraj doluluk oranı %77.36 olarak belirtilmektedir.