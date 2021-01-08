İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'un en büyük problemlerinden biri olan su kesintileri araştırılıyor. İstanbullular 8 Ocak 2021 tarihinde Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler hakkındaki bilgilendirmeleri merak ediliyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği İSKİ tarafından duyuruldu. İşte 8 Ocak Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 8 OCAK İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.01.2021 10:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Sarıgazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.01.2021 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Duatepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 08.01.2021 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.1.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul sularının bir kısmı İSKİ barajlarında geliyor, bir kısmı da Melen Çayı veya Yeşilçay, Istranca derelerinden geliyor. Geçtiğimiz 2020 yılı boyunca Aralık harici önceki aylara baktığımız zaman 477 milyon metreküp suyun İstanbul dışından geldiğini görüyoruz. Ve Aralık ayındaki değerlere baktığımız zaman, her ne kadar Aralık ayında alması gereken yağışı almasa da kısmen de bir yağış aldık. Bu yağışın ciddi anlamda İstanbul barajlarına etkisi oldu. Yaklaşık olarak benim yaptığım hesaplara göre 30 milyon metreküp su kazancımız oluştu, su tüketimi azaldı. Sebepleri ise, hafif yağış da olsa buharlaşma azalıyor.

Hava soğuk veya nemli geçtiği için su ihtiyacımız azalıyor. Bu zaten barajlardaki suyun azalmasına etkisi var. Aynı şekilde aslında birçok yayında Kasım ayında başlayan su tasarrufu çalışmaları yapıldı. Yaz döneminde 2019 ve 2020 yıllarındaki su tüketimine baktığımız zaman 2020 yılında fazlaydı. Kasım ayında bu değerlere baktığımız zaman 2020 yılında Kasım ayındaki su tüketimi geçen yılın Kasım ayındaki su tüketiminden az olduğu olduğunu görüyoruz. Burada da bu tür yayınların son derece etkili olduğunu görüyoruz" dedi.