Vatandaşlar olumsuzluk yaşamamak için önceden önlem almak adına İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri araştırıyor. Evlerinde su kesintisi meydana gelen İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 18 Ekim Salı İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

18 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI