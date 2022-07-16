İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su arızası ve kesinti olacağı araştırılıyor. İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri ve baraj doluluk oranı İSKİ tarafından yayınlanıyor. Peki, " İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 16 TEMMUZ 2022

İstanbul'da 16 Temmuz 2022 tarihinde baraj doluluk oranı: % 70,86

16 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.07.2022 09:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.07.2022 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.