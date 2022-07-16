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Haberler Gündem İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 16 Temmuz Cumartesi 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 16 Temmuz 2022 İSKİ planlı su kesintileri

Planlı su kesintileri ve arıza duyuruları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel şekilde paylaşılıyor. İstanbul'da yaşayan kişiler su kesintisi ve arızaları hakkında duyuruları araştırıyor. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" İşte detaylar...

16.07.2022 - 11:37 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 16 Temmuz Cumartesi 2022 İSKİ planlı su kesintileri

İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde su arızası ve kesinti olacağı araştırılıyor. İstanbul'da yaşanacak planlı su kesintileri ve baraj doluluk oranı İSKİ tarafından yayınlanıyor. Peki, " İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 16 TEMMUZ 2022

İstanbul'da 16 Temmuz 2022 tarihinde baraj doluluk oranı: % 70,86

16 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2022 09:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.07.2022 11:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.7.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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