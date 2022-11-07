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İSKİ açıkladı: 7 Kasım 2022 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Planlı İSKİ su kesintisi duyurusuna göre bugün İstanbul'da 8 ilçede sular kesilecek. İSKİ açıklaması ile İstanbul'da suların ne zaman geleceği, hangi ilçeler ve mahallelerde su kesintisi olacağı belli oldu. İşte 7 Kasım 2022 İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

Giriş: 07.11.2022 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! 7 Kasım 2022 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelen planlı su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbullular suların ne zaman geleceğini sorgularken İstanbul'da su kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu. İşte 7 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

7 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : ARNAVUTKÖY
Etkilenen Mahalleler : İSLAMBEY MAH,YAVUZ SELİM MAH,NENEHATUN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-07 09:53:05.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : BAŞAKŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : BAHÇEŞEHİR 1KISIM MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-07 09:59:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : KAĞITHANE
Etkilenen Mahalleler : YEŞİLCE MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-07 11:09:15.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ATAŞEHİR
Etkilenen Mahalleler : MİMAR SİNAN MAH,MEVLANA MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-07 10:25:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : YALI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-11-07 09:37:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : ZÜMRÜTEVLER MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-07 10:24:49.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : PENDİK
Etkilenen Mahalleler : ŞEYHLİ MAH,SÜLÜNTEPE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-07 11:59:02.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : TUZLA
Etkilenen Mahalleler : TEPEÖREN MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-11-07 11:30:15.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : ŞİLE
Etkilenen Mahalleler : KARACAKÖY MAH,İMRENLİ MAH,AKÇAKESE MAH,KABAKOZ MAH
Açıklama : İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI
Başlama Tarihi : 2022-11-07 11:09:30.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.11.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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