İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelen planlı su kesintileri İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbullular suların ne zaman geleceğini sorgularken İstanbul'da su kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu. İşte 7 Kasım 2022 İSKİ su kesintisi duyuruları...

7 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI