İSKİ 9 Ekim su kesintisi duyuruları araştırılıyor. 9 Ekim Pazar günü Avcılar başta olmak üzere İstanbul'da 7 ilçede kesinti yaşanacak. İşte İstanbullu vatandaşlar için İSKİ arıza ile İstanbul su kesintisi duyuruları...

9 EKİM İSKİ SU KESİNTİSİ DUYURULARI