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Haberler Gündem İstanbul İSKİ açıkladı: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi olan semtler hangileri? Su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul'da bakım, onarım ve arıza sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; Bakırköy'de ve Şile'de 7 saat, Gaziosmanpaşa ve Bağcılar'da 5 saat su kesintisi yaşanacak. İşte 10 Ekim İSKİ su kesintisi duyuruları...

10.10.2022 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ açıkladı: İstanbul'da 8 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyurusu ile İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler her gün düzenli olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanıyor. İSKİ su kesintisi duyurusu ile bugün suların kaçta geleceği ve su kesintisi olan semtler belli oldu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 10 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyurusu...

10 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Fatih Mah,Demirkapı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 13:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 14:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 13:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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