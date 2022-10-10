İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler her gün düzenli olarak İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanıyor. İSKİ su kesintisi duyurusu ile bugün suların kaçta geleceği ve su kesintisi olan semtler belli oldu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 10 Ekim 2022 Pazartesi İSKİ su kesintisi duyurusu...

10 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 11:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Fatih Mah,Demirkapı Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 13:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 14:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 13:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Gazitepe Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 12:55 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Kumbaba Mah Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.10.2022 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.10.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.