İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!

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İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! 19 Kasım 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da planlı su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar "19 Kasım 2021 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hangileri?, İstanbul'da sular ne zaman gelecek?" Sorularına yanıt arıyorlar. 19 Kasım İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

19.11.2021 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ AÇIKLADI: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! 19 Kasım 2021 İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 19 Kasım 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 19 Kasım 2021 İSKİ su kesintisi

19 KASIM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Tayakadın Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 18.11.2021 16:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.11.2021 10:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.11.2021 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Atikali Mah,Balat Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.11.2021 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atakent Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.11.2021 08:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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