İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün üç ilçede su kesintisi olacak. İşte, 3 Ağustos 2023 İSKİ su kesintisi duyuruları...