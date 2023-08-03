İSKİ açıkladı: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) arıza ve bakım sebebiyle meydana gelecek planlı su kesintisi duyurusunu paylaştı. İstanbul'da suların ne zaman geleceği, hangi ilçeler ve mahallelerde su kesintisi olacağı belli oldu. İşte 3 Ağustos 2023 İstanbul'da su kesintisi olan yerler...
Giriş: 03.08.2023 - 09:57
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İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün üç ilçede su kesintisi olacak. İşte, 3 Ağustos 2023 İSKİ su kesintisi duyuruları...
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Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram