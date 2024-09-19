Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ açıkladı: 19 Eylül İstanbul'da su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

        İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İSKİ planlı su kesintileri sorgulama sayfası

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? İşte 19 Eylül 2024 Perşembe İSKİ planlı su kesintileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 01:42 Güncelleme: 19.09.2024 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kendi sitesi üzerinden 19 Eylül Perşembe günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama imkanı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama ekranı...

        • 2

          İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Damadını hedef aldı, kızını vurdu!
        Damadını hedef aldı, kızını vurdu!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        Üzüm bağında cinayet!
        Üzüm bağında cinayet!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        'Savaşta yeni aşama'
        'Savaşta yeni aşama'
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa