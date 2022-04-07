Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesi ile birlikte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri gündeme geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi meydana gelecek. 7 Nisan Perşembe İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı ve güncel su kesintileri