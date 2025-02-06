İSKİ 6 Şubat güncel baraj doluluk oranı: Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da gece ve sabah saatlerinde bazı bölgelerimize yağan kar yağışı evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Yağan yağmur ve kar yağışı ise barajlardaki seviyeyi yükseltmesinde etkili olmaya devam ediyor. En son 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 52.98 olmuştu. Peki İSKİ 6 Şubat 2025 güncel baraj doluluk oranı nasıl? Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Son yağışların ardından İstanbul'da bulunan barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu?
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İSTANBUL’DAKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? (6 ŞUBAT 2025)
6 Şubat 2025 Perşembe İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. En son dün yapılan ölçümlerde 10 barajın toplam su seviyesi 53.01 oldu.
İSKİ verilerine göre 6 Şubat 2025 Perşembe günü barajların doluluk oranları şöyleydi:
Alibey: %38,44
Büyükçekmece: %49,66
Darlık: %49,07
Elmalı: %84,12
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Istrancalar: %47,27
Kazandere: %86,1
Pabuçdere: %53,62
Sazlıdere: %43,11
Terkos: %57,71
Ömerli: %55,7
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