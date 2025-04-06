İSKİ 6 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ verileri ile belli oluyor. 16 milyon vatandaşın ikamet ettiği Megakentte barajların son durumu araştırılıyor. Sizler için İstanbul barajları doluluk oranlarını haberimizde derledik. İşte, 6 Nisan Pazar bugün güncel İstanbul baraj doluluk oranları...