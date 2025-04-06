İSKİ 6 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İSKİ'nin resmi verilerine göre, 6 Nisan Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 79 üzerine çıktı. Peki , 6 Nisan 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ verileri ile belli oluyor. 16 milyon vatandaşın ikamet ettiği Megakentte barajların son durumu araştırılıyor. Sizler için İstanbul barajları doluluk oranlarını haberimizde derledik. İşte, 6 Nisan Pazar bugün güncel İstanbul baraj doluluk oranları...
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6 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
6 Nisan Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,47 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 6 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:
Ömerli Barajı: %94,46
Darlık Barajı: %78,74
Elmalı Barajı: %93,62
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Terkos Barajı: %80,8
Alibey Barajı: %63,59
Büyükçekmece Barajı: %75,1
Sazlıdere Barajı: %58,36
Istrancalar Barajı: %41,37
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