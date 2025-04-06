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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 6 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 6 Nisan İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İSKİ'nin resmi verilerine göre, 6 Nisan Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan barajların toplam doluluk oranı yüzde 79 üzerine çıktı. Peki , 6 Nisan 2025 İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 06.04.2025 - 15:41
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        • 1

          İstanbul baraj doluluk oranı son dakika İSKİ verileri ile belli oluyor. 16 milyon vatandaşın ikamet ettiği Megakentte barajların son durumu araştırılıyor. Sizler için İstanbul barajları doluluk oranlarını haberimizde derledik. İşte, 6 Nisan Pazar bugün güncel İstanbul baraj doluluk oranları...

        • 2

          6 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          6 Nisan Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,47 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 6 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

          Ömerli Barajı: %94,46

          Darlık Barajı: %78,74

          Elmalı Barajı: %93,62

        • 3

          Terkos Barajı: %80,8

          Alibey Barajı: %63,59

          Büyükçekmece Barajı: %75,1

          Sazlıdere Barajı: %58,36

          Istrancalar Barajı: %41,37

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