İSKİ 2 Mayıs Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler, sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklamaları 2 Mayıs Pazartesi günü merak ediliyor. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre "2 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi olacak mı?" İşte, merak edilen sorunun yanıtı...

2 Mayıs Pazartesi 2022 tarihinde kayıtlı arıza kesintisi bilgisi bulunamamıştır.

İSKİ yaptığı açıklamada, "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verdi.