İSKİ 19 Ağustos baraj doluluk oranı: Baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ, baraj doluluk oranını güncel olarak duyurdu. İstanbul'daki barajların su seviyesi yaz aylarında yağışların azlığı sebebiyle düşüyor. İSKİ'nin 18 Ağustos 2025 tarihli verilerine göre barajların ortalama doluluk oranı yüzde 45.06'ya kadar geriledi. Peki İSKİ 19 Ağustos baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte barajlardaki son durum
İSKİ 19 Ağustos baraj doluluk oranını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi barajlardaki su seviyesini grafiklerle açıklıyor. Yaz aylarında düşüşe geçen barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul barajlarının genel doluluk oranı 5 Ağustos'ta 51,04 seviyesindeyken 19 Ağustos itibariyle bu oran 45,21'ye geriledi.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 AĞUSTOS
İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı 45,21 olarak açıklandı.
Ömerli Barajı: %43,09
Darlık Barajı: %57,44
Elmalı Barajı: %64,04
Terkos Barajı: %50,62
Alibey Barajı: %29,12
Büyükçekmece Barajı: %45,84
Sazlıdere Barajı: %40,25
