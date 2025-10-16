İSKİ 16 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar, yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesiyle birlikte zorlu bir dönemden geçiyor. Peki, 16 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
- 1
İSKİ 16 Ekim baraj doluluk oranı açıklandı. En son barajlarındaki su seviyesi yüzde 30 seviyesinin altına düştü. Yaz ve kış mevsiminde yağışlarla orantılı olarak su seviyesinde değişiklik olabiliyor.
- 2
BARAJ DOLULUK ORANI 16 EKİM 2025
İşte 16 Ekim Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 24,75 olarak ölçüldü.
Kazandere Barajı: %2,65
Pabuçdere Barajı: %10,57
- 3
Ömerli Barajı: %15,61
Darlık Barajı: %38,72
Elmalı Barajı: %49,69
Terkos Barajı: %30,14
Alibey Barajı: %13,95
Büyükçekmece Barajı: %29,52
Sazlıdere Barajı: %27,19
-