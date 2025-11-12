Habertürk
        İSKİ 12 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

        İSKİ 12 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da yağışlar devam edecek. Bu yağışların barajlardaki olumlu etkisi merak ediliyor. İşte, 12 Kasım baraj doluluk oranı verileri

        Giriş: 12.11.2025 - 09:50 Güncelleme: 12.11.2025 - 09:50
          İSKİ 12 Kasım baraj doluluk oranı belli oldu. İSKİ'nin son açıkladığı verilere göre, 11 Kasım 2025 itibarıyla megakentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 21,41 olarak ölçüldü. Peki 12 Kasım’da baraj doluluk oranı kaç oldu?

          BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

          İSKİ'nin son açıkladığı verilere göre, 12 Kasım 2025 itibarıyla megakentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 21,54 olarak ölçüldü.

