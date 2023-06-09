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İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle 13 Haziranda toplanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 13 Haziran'da zam gündemiyle toplanacak

Giriş: 09.06.2023 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL
İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak
AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 1. Olağanüstü Genel Kurulu, 13 Haziran'da zam gündemiyle toplanacak. AA'nın haberine göre toplantı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla 13 Haziran Salı günü saat 14.00'te Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda yapılacak.

Kurulda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, mülkiyeti İSKİ'ye ait bazı parsel ve hisselerin satışı, dolu ve boş memur kadro değişiklikleri ile bu yılın yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşülecek. Kurulda görüşülecek gündem maddeleri için meclis üyelerine davetiye gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, İSKİ'nin 30 Mayıs'taki Olağan Genel Kurul'da ek teklif olarak gündeme alınması için sunulan ancak oy çokluğuyla reddedilen yüzde 12.94 ila 49.62 arasındaki zam teklifinin, olağanüstü kurulda görüşüleceği belirtildi.

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