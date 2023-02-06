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İskenderunspor'dan yardım çağrısı: İki antrenörümüz göçük altında

 İskenderunspor, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Hatay’da de hissedilen depremde teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını açıklayarak yardım çağrısında bulundu.

Giriş: 06.02.2023 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
İskenderunspor'dan yardım çağrısı: İki antrenörümüz göçük altında
İHA

TFF 2. Lig’de mücadele eden İskenderunspor, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve Hatay’dan da hissedilen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, teknik heyetten 2 çalıştırıcısının enkaz altında kaldığını duyurarak yardım talebinde bulundu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanılan deprem sonrası teknik heyetimizden 2 hocamız göçük altında kalmıştır. Tüm kulüp personellerimiz ve oyuncularımız hem hocalarımızı hem de göçük altında kalan diğer vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmaktadır. İskenderunspor Kulübü olarak; AFAD ve tüm yetkili kurumlardan İskenderunspor için acil yardım beklemekteyiz" ifadelerini kullanıldı.

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